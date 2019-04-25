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Kemal Kılıçdaroğlu'nun odasında yer alan kendi heykeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TÜSİAD heyetini kabul ederken, görüşmede çekilen fotoğraflarda Kılıçdaroğlu'nun heykeli dikkat çekti.

AA | 25.04.2019 - 11:34..
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun odasında yer alan kendi heykeli

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) heyetini kabul etti.

CHP Genel Merkezi'ne gelen TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ve beraberindeki heyeti, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak karşıladı.

Kılıçdaroğlu'nun makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 30 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından Kaslowski ve beraberindekiler parti genel merkezinden ayrıldı.

GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Edinilen bilgiye göre, görüşmede Kaslowski, Çubuk'ta şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu'na "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun odasında yer alan kendi heykeli

Kılıçdaroğlu da yaşadığı olaya ilişkin TÜSİAD heyetine bilgi vererek, ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Türkiye'de yaşanan gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, yerel seçimler sonrası İstanbul'da yaşanan belirsizliğin sonlandırılarak, ülkenin gerçek gündemine dönülmesinin önemine işaret edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun odasında yer alan kendi heykeli

KILIÇDAROĞLU'NUN HEYKELİ

Öte yandan görüşmede çekilen fotoğraflarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun odasında kendi heykelinin baş köşede yer aldığı görülüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun odasında yer alan kendi heykeli

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