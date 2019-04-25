Kemal Kılıçdaroğlu'nun odasında yer alan kendi heykeli

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) heyetini kabul etti.
CHP Genel Merkezi'ne gelen TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ve beraberindeki heyeti, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak karşıladı.
Kılıçdaroğlu'nun makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 30 dakika sürdü.
Görüşmenin ardından Kaslowski ve beraberindekiler parti genel merkezinden ayrıldı.
GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
Edinilen bilgiye göre, görüşmede Kaslowski, Çubuk'ta şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu'na "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Kılıçdaroğlu da yaşadığı olaya ilişkin TÜSİAD heyetine bilgi vererek, ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.
Türkiye'de yaşanan gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, yerel seçimler sonrası İstanbul'da yaşanan belirsizliğin sonlandırılarak, ülkenin gerçek gündemine dönülmesinin önemine işaret edildi.
KILIÇDAROĞLU'NUN HEYKELİ
Öte yandan görüşmede çekilen fotoğraflarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun odasında kendi heykelinin baş köşede yer aldığı görülüyor.