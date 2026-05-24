Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiden ihraç edeceği isimler belli oldu

CHP'de işler her geçen gün farklı bir hal alıyor...

4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı yok sayıldı.

CHP'deki değişim hareketinden sonra başlayan 'şaibeli kurultay' davalarından 'mutlak butlan' kararı çıktı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU YENİDEN GENEL BAŞKAN OLDU

Partide tüm makamlar, 38. Olağan Kurultayı öncesindeki isimlere iade edildi.

Tekrar göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bayram sonunda genel merkezi devralması bekleniyor.

CHP'li vekil duyurdu: Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkeze bayram sonuna doğru gidecek

BAZI İSİMLERİN PARTİDEN İHRAÇ EDİLMESİ BEKLENİYOR

Kılıçdaroğlu ve ekibinin nasıl bir yol haritası izleyeceği beklenirken bazı isimler için ihraç süreçlerinin başlatılması gündemde.

Tv100 ekranlarında Başak Şengül moderatörlüğünde yayınlanan programa konuk olan Gazeteci Sinan Burhan, konu hakkında önemli bir kulis bilgisi verdi.

LİSTESİ HAZIR

Burhan açıklamasında Kılıçdaroğlu'nun ihraç listesinin hazır olduğunu söyledi.

Tecrübeli gazeteci ihraç sebeplerinin ise yolsuzluk, usulsüzlük ve hakaret ve küfürle anılma olduğunu ifade etti.

İŞTE O 10 İSİM

Burhan'ın canlı yayında duyurduğu 10 milletvekilinin isimleri şu şekilde:

“-Ali Mahir Başarır

-Veli Ağbaba

-Burhanettin Bulut

-Umut Akdoğan

-Taşkın Özer

-Özgür Karabat

-Adnan Beker

-Gökhan Zeybek

-Cemal Enginyurt

-Ümit Dikbayır”