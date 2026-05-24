CHP'li vekil duyurdu: Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkeze bayram sonuna doğru gidecek

CHP'de mutlak butlan krizi...

CHP Genel Merkezi önünde, mutlak butlan kararının tebliğ edilmesi sonrası kargaşa çıktı.

Bugün sabah saatlerinden itibaren CHP Genel Merkezi'ni tahliye etmesi beklenen Özgür Özel yönetimi ile Kemal Kılıçdaroğlu tarafları arasında gerginlik yaşandı.

ÖZGÜR ÖZEL BİNADAN AYRILDI

Saatler süren arbedenin ardından binadan ayrılan Özgür Özel, "Geri gelmek üzere çıkıyorum." dedi.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamanın ardından binayı terk eden Özel, TBMM'ye doğru yürümeye başladı.

Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı

CHP'Lİ VEKİLLERDEN KILIÇDAROĞLU'NA ZİYARET

Öte yandan yaşanan gelişmelerin ardından bazı CHP'li milletvekilleri Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere konutuna geldi.

Bu isimler arasında 24. dönem Milletvekili Müslüm Sarı da yer aldı.

Konutun önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Sarı, Kılıçdaroğlu ve ekibinin yol haritasını açıkladı.

"BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ PARTİ MECLİSİ'NİN TOPLANMASI"

Bu konuda hızla çalışmaya başlayacaklarını ifade eden Sarı, "Şöyle ifade edeyim; kurultay sonrası partinin en yetkili organı Parti Meclisi’dir. Bizim birinci önceliğimiz Parti Meclisi’nin toplanmasıdır. Bayram sonrasında Parti Meclisi’ni toplama yönünde bir planlamamız var. Bununla ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Sayın Genel Başkan da bayram sonrası, Parti Meclisi toplantısından önce genel merkeze gelerek makamına geçecektir. Bu süreci ise şimdilik, genel merkeze dönmeden önce kendi ofisinden takip edip yönetecektir." dedi.

CHP genel merkezinden Özgür Özel'in fotoğrafı ve adı kaldırıldı

"BAYRAM SONUNA DOĞRU GENEL MERKEZE GİDECEKTİR"

Daha sonra ise vekile 'Bayramdan sonra tekrar genel merkeze mi gidecek?' sorusu soruldu.

Sarı ise soruya yanıt olarak "Evet, bayram sonuna doğru buna ilişkin bir planlamamız var diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"ELBETTE TEMAS KURULABİLİR"

Sarı'ya ayrıca, Parti Meclisi üyelerinin ayrıldığı ve ‘Artık Meclis bizim genel merkezimiz’ ifadelerinin kullanıldığı süreçte milletvekilleriyle nasıl bir temas kurulacağı da soruldu.

Sarı buna ilişkin olarak, "Elbette temas kurulabilir. Neden kurulmasın? Biz farklı partilerden insanlar değiliz, düşman değiliz. Neticede Sayın Genel Başkan, Özgür Bey’le de diğer milletvekilleriyle de grup başkanvekilleri ve profesör arkadaşlarımızla da temas kuracaktır.

Temas kurulmayacak diye bir durum söz konusu değil. Önümüzdeki günler bayram; bu süreci bayramın da sağladığı fırsatla kucaklaşarak ve daha sağlıklı ilerleterek götüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.