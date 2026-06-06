'Kemalistler' paylaşımı yapan Rümeysa Eker’e soruşturma: Yurt dışı yasağı ve adli kontrol

Samsun’un Terme ilçesinin AK Partili belediye meclis üyesi Rümeysa Eker’in yaptığı paylaşım ülke gündemine oturdu.

Eker, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "P....kler Kemalist'tir. Uyuşturucu tacirleri Kemalist'tir. 'Elletirim, belletirim' diyenler Kemalist'tir. Sex Shop işletenler Kemalist'tir, solu destekler" ifadelerine yer vermişti.

İSTİFA ETTİ

Paylaşım, önceki gün yapılan Terme Belediye Meclisi toplantısında da gündeme geldi.

CHP’li belediye meclis üyeleri, Eker’e tepki göstererek belediye meclisi toplantısını terk etti.

Olayın ulusal medyada da gündeme gelmesi ve sosyal medyada da dolaşıma girmesi üzerine gelen tepkiler sonrası AK Partili Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Eker’in AK Parti üyeliği ile Terme Belediye meclisi üyeliği görevlerinden istifasını sunduğunu ve istifa taleplerinin kabul edildiğini açıkladı.

Kul, X hesabından yaptığı açıklamada, "Terme Belediye Meclis Üyemiz Rümeysa Eker’in, şahsi sosyal medya hesabından yaptığı ve kamuoyunda haklı tepkilere neden olan paylaşımları büyük bir üzüntüyle karşılamış bulunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

CHP VE ADD'DEN SUÇ DUYURUSU

CHP Terme İlçe Başkanlığı ve ADD Samsun Şubesi, Eker hakkında suç duyurusunda bulundu.

Terme Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurularında Eker’in hem TCK’nın 216’ncı maddesinde tanımlanan “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçunu hem de 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun”a muhalefet suçunu işlediğini savundu.

İFADESİ ALINDI

Terme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yapılan suç duyuruları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında dün Rümeysa Eker’in Terme Adliyesi’nde ifadesi alındı.

Eker, savcılık ifadesinin ardından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla hakimliğe sevk edildi.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VE ADLİ KONTROL

Ensonhaber Muhabiri Onur Erkan'ın ulaştığı bilgilere göre, hakimlik tarafından Eker’e yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulandı.

Eker, hakimlik ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

SERBEST KALMASINA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Mahkeme kararının ardından Eker'in serbest kalmasına CHP'liler sert tepki gösterdi.

Kemalistleri hedef almıştı: ADD'den meclis üyesine suç duyurusu