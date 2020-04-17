Kenan Doğulu: Beren'e hayran kalıyorum

Kenan Doğulu, Beren Saat’in başrolünü oynadığı, Kanal D’de tekrarı yayınlanan ve reyting rekoru kıran ‘Aşk-ı Memnu’ hakkında konuştu.

Beren Saat’in canlandırdığı unutulmaz ‘Bihter’ karakterinden çok etklendiğini söyleyen pop yıldızı, “Beren’i her gün izledikçe oyunculuğuna hayran kalıyorum.” dedi.

BEREN TEKRARLARI İZLİYOR

Koronavirüs nedeniyle evden dışarı çıkmayan Beren Saat'in de tekrarı yayınlanan ve reyting rekoru kıran ‘Aşk-ı Memnu’yu, her gün hiç kaçırmadığı öğrenildi.

"ONDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Beren Saat de canlandırdığı 'Bihter'i böyle anlatmıştı: "Bihter’in değişken halini özlüyorum. Çok renkliydi. Ruh hali sürekli dönüşüyordu. Beni eğlendiriyordu. Hayatımın önemli bir karakteridir, ondan çok şey öğrendim.

Bihter’in histeri krizi geçirdiği bir sahnem vardı. Bütün günümü etkiledi. Uykumu, tepkilerimi, kimyamı değiştirdi. Hayatımda yaşamadığım bir şeyi Bihter üstünden yaşadım, inanılmazdı.

"ÇOK ÖZEL BİR KADIN"

Çekimlerde bir gün bile ‘Bu sahneyi çekmesek mi, o elbiseyi giymesem mi?’ demedim. Hayatımda Bihter kadar dekolte giymem, makyaj yapmam, onun gibi davranmam. Ama Bihter’i oynamayı çok sevdim. Çünkü o edebiyatın çok özel bir kadın karakteri. Her uyarlamasında ortalığı sallıyor."