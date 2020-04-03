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Kenan Doğulu: Beren'e her sabah yeniden aşık oluyorum

Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'e olan aşkını haykırdı.

Haber Merkezi |
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Kenan Doğulu: Beren'e her sabah yeniden aşık oluyorum

Kenan Doğulu ve Beren Saat için uzun süredir, evliliklerinde problem yaşadıkları iddia ediliyordu.

Çift, bu söylentilerden sonra mutluluk pozlarıyla tüm iddiaları yalanlamıştı.

Şimdi de Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'e 16 kez evlilik teklifinde bulunduğunu, 6 kez de yüzük aldığını açıkladı.

"BİRBİRİMİZE ŞİİRLER YAZIYORUZ"

Doğulu, "Eşim gittikçe zenginleşen bir botanik bahçesi gibi. İçinde çeşit çeşit çiçekler açıyor. Ona her sabah yeniden aşık oluyorum. Aynı evde, ayrı odalarda birbirimize şiirler yazıyoruz." ifadelerinde bulundu.

Kenan Doğulu: Beren'e her sabah yeniden aşık oluyorum

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