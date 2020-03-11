Kenan Doğulu: Beren'e ne aldığımı söyleyemem

Beraber oldukları günden beri aşklarını, kavgalarını ve yaşadıkları her şeyi gizli tutmayı seven çiftlerimizden Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat, gizemli takılmaya devam ediyor.

"SÖYLEYEMEM"

Doğulu'ya, Beren Saat'in geçmiş haftalarda kutladığı doğum gününde hangi hediyeyi aldığı soruldu. Ünlü şarkıcı, bu soruya "Söyleyemem güzel kardeşim ya. Çok özel bir şey değil ama söyleyemem..." cevabını verdi.

Bu yıl da doğum gününde kafaları karıştıran bir paylaşımda bulunan eşi Beren Saat ile aralarında sorun olup olmadığı merak edilen Kenan Doğulu, "Bomba gibiyiz"... Geçen hafta Londra'ya gittik." şeklinde konuştu.