taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1395
Euro
6.948
Altın
1660.81
Borsa
102244.41
Gram Altın
327.856
Bitcoin
48573.15

Kenan Doğulu: Beren'e ne aldığımı söyleyemem

Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin genel kurul seçimine katılan müzisyen Kenan Doğulu; eşi Beren Saat ile ilgili sorulan soruya cevap vermedi.

Haber Merkezi | 11.03.2020 - 11:15..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Beraber oldukları günden beri aşklarını, kavgalarını ve yaşadıkları her şeyi gizli tutmayı seven çiftlerimizden Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat, gizemli takılmaya devam ediyor.

"SÖYLEYEMEM"

Doğulu'ya, Beren Saat'in geçmiş haftalarda kutladığı doğum gününde hangi hediyeyi aldığı soruldu. Ünlü şarkıcı, bu soruya "Söyleyemem güzel kardeşim ya. Çok özel bir şey değil ama söyleyemem..." cevabını verdi.

Bu yıl da doğum gününde kafaları karıştıran bir paylaşımda bulunan eşi Beren Saat ile aralarında sorun olup olmadığı merak edilen Kenan Doğulu, "Bomba gibiyiz"... Geçen hafta Londra'ya gittik." şeklinde konuştu.

Kenan Doğulu: Beren'e ne aldığımı söyleyemem

İlginizi Çekebilir
Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı
12 milyonun üzerinde takipçisi bulunan YouTuber Enes Batur, YouTube tarafından ceza aldı. Yaşanan olayın ardından Enes Batur, verilen cezanın haksız yere olduğunu savundu.
Özge Ulusoy'a barışma tatili
Manken Özge Ulusoy ve sevgilisi Faruk Çolakoğlu, İsviçre’de barışma tatiline gitti.
Hande Ataizi: Çocuk bu, düşer
Ünlü oyuncu Hande Ataizi, oğlu Leon'un parkta geçirdiği kaza sonrası ilk kez konuştu.
Ersin Korkut'a kötü haberi veremediler
Ersin Korkut'un çok sevdiği köpeği Mess, öldü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs Türkiye'de
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs Türkiye'de
1285
Sağlık Bakanı: Virüs Avrupa'dan geldi
Sağlık Bakanı: Virüs Avrupa'dan geldi
681
Koronavirüsten korunma yolları
Koronavirüsten korunma yolları
157
Trump: Koronavirüs testine gerek görmedim
Trump: Koronavirüs testine gerek görmedim
94
Göçmenleri durdurmak isteyen Kurz ve Miçotakis görüştü
Göçmenleri durdurmak isteyen Kurz ve Miçotakis görüştü
77
Midilli Adası'nda koronavirüs vakası görüldü
Midilli Adası'nda koronavirüs vakası görüldü
36
Suudi petrol şirketinin ırkçı koronavirüs uygulaması
Suudi petrol şirketinin ırkçı koronavirüs uygulaması
61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir