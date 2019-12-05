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Kenan Evren ismi 432 noktada tabeladan silinecek

Kenan Evren'in adı ve soyadı ya da sadece soyadını taşıyan 295 sokağın, 71'i Şanlıurfa'da yer alıyor.

AA | 05.12.2019 - 14:04..
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Kenan Evren ismi 432 noktada tabeladan silinecek

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol tarafından, geçen ay Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) Kenan Evren'in adının kamusal mekanlardan kaldırılması ve kullanımının yasaklanmasına ilişkin sunulan kanun teklifi, görüşülmek üzere İçişleri Komisyonu'na sevk edildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, teklifin yasalaşması durumunda bir ilçe, 17 mahalle, 9 köy, 7 bulvar, 86 cadde, 17 yerleşim alanı, 295 sokak olmak üzere 432 noktadan, darbeci Kenan Evren'in ismi silinecek.

432 TABELADA ADI YA DA SOYADI VAR

Ülke genelinde 432 noktada, Kenan Evren'in adı ve soyadının yanı sıra sadece soyadının kullanıldığı yerler bulunuyor. Şanlıurfa, Manisa, Kırklareli ve Muğla, Kenan Evren'in isminin en fazla kullanıldığı iller sıralamasında başı çekiyor.

12 Eylül 1980 darbesi sonrası ismi değişen tek ilçe, Ankara'da bulunuyor. Başkentin "Evren" ilçesi dışında, 15 il "Kenan Evren" ismini taşıyan mahallelere sahip. Mersin ve Kilis'te 2'şer, diğer 13 ilde ise birer mahalle "Kenan Evren" ya da "Evren" adını taşıyor.

36 ilde ise yine bu ismi taşıyan caddeler bulunuyor. Bu iller arasında Kenan Evren'in isminin yer aldığı en fazla sayıda cadde, memleketi Manisa'da yer alıyor. Manisa'da 13 caddede Kenan Evren'in ad ve soyadı veya sadece soyadı yer alıyor.

Ayrıca 6 ilde bulvarlar, 12 ilde ise küme evler "Kenan Evren" ismini taşıyor.

"Kenan Evren" ismi, Türkiye genelinde en çok sokak ismi olarak kullanılıyor. Şanlıurfa, sokak sayısı bakımından bu ismi kullanan 55 il arasında birinci sırada yer alıyor.

Türkiye genelinde bu ismin kullanıldığı 295 sokaktan, 71'i Şanlıurfa'da bulunuyor.

Kenan Evren ismi 432 noktada tabeladan silinecek

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