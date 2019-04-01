Kenan İmirzalıoğlu abisini ikinci kez evlendirdi

Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi Derviş İmirzalıoğlu ile eşi İngilizce öğretmeni ve Pilates eğitmeni Özge Balcı, iki çocukları olmasına rağmen 2015'te boşanmıştı.

İKİNCİ KEZ EVLENDİLER

Çift bu süre içinde başta Kenan İmirzalıoğlu olmak üzere araya giren aile büyükleri sayesinde tekrar barıştı. Önceki gün ikinci kez nikah masasına oturdular.

SİNEM KOBAL NİKAHTAN KARELER PAYLAŞTI

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal kayınbiraderi ile verdiği pozu Instagram'da paylaşınca takipçileri ''Abi-kardeş ikiz gibiler'' yorumunu yaptı.