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Kenan İmirzalıoğlu abisini ikinci kez evlendirdi

Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi eski eşiyle tekrar nikah masasına oturdu.

Haber Merkezi | 01.04.2019 - 06:52..
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Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi Derviş İmirzalıoğlu ile eşi İngilizce öğretmeni ve Pilates eğitmeni Özge Balcı, iki çocukları olmasına rağmen 2015'te boşanmıştı.

Kenan İmirzalıoğlu abisini ikinci kez evlendirdi

İKİNCİ KEZ EVLENDİLER

Çift bu süre içinde başta Kenan İmirzalıoğlu olmak üzere araya giren aile büyükleri sayesinde tekrar barıştı. Önceki gün ikinci kez nikah masasına oturdular.

SİNEM KOBAL NİKAHTAN KARELER PAYLAŞTI

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal kayınbiraderi ile verdiği pozu Instagram'da paylaşınca takipçileri ''Abi-kardeş ikiz gibiler'' yorumunu yaptı.

Kenan İmirzalıoğlu abisini ikinci kez evlendirdi

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