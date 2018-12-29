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Kenan Sofuoğlu'nun danışmanı istifa etti

Kenan Sofuoğlu'nu savunmak isterken, diğer vekillerin danışman maaşlarından pay aldığını itiraf eden Semih Bostanoğlu, gelen tepkiler üzerine görevinden ayrıldığını açıkladı.

Haber Merkezi | 29.12.2018 - 15:59..
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Kenan Sofuoğlu'nun danışmanı istifa etti

kenan

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, ayaklarını uzattığı masanın yanında duran danışmanlarını fotoğraflayıp, 'Emirerlerim' notuyla sosyal medya hesabından paylaşması büyük tepki toplamıştı.

"DİĞER VEKİLLER MAAŞLARDAN PAY ALIYOR"

Sofuoğlu'nun paylaşımında yer alan danışmanı Semih Bostanoğlu da fotoğrafla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Diğer milletvekileri danışmanlarının maaşlarından pay alırken, Kenan abim giydiğimiz kıyafetimize kadar her şeyimizle kendisi ilgileniyor. Meclis'te bizden ayrı oturduğunu gören bir tane danışman varsa çıksın konuşsun." ifadelerini kullanmıştı.

"SOFUOĞLU ELEŞTİRİLERE MARUZ KALMIŞTIR"

Bu sözlerden sonra diğer vekillerden Sofuoğlu'na tepkilerin artığını belirten Semih Bostanoğlu, "Sebep olduğum bir paylaşım dolayısıyla danışmanlığını yürüttüğüm sayın Kenan Sofuoğlu yoğun eleştirilere maruz kalmıştır. Onun insani niteliklerini dile getirme amacıyla yaptığım açıklamada sayın vekillerin haklı eleştirilerine öfkeli bir tepki göstererek vahim bir hataya sebep oldum. TBMM'nin tüm milletvekillerinden ve halkımızdan özür diliyorum. Danışmanlık göreviyle bağdaşmayan bu durum dolayısıyla görevimden ayrılıyorum..." sözleriyle istifa ettiğini açıkladı.

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