Kendall Jenner'ın serveti şaşırtıyor

Kardashian ve Jenner ailesinin en küçüğü, Victoria's Secret'ın en genç ve gözde mankenlerinden 22 yaşındaki Kendall Jenner, kazancıyla tüm ilgiyi üzerine topluyor.

DAKİKADA BİR CEBİ DOLUYOR

Geçtiğimiz gün ünlü bir markanın Sidney'de açtığı mağaza için ülkeye giden Jenner, açılışa katılmış burada 500 bin doları 24 saat içinde cebine indirmişti.

Avustralya ve İngiliz basınında yer alan habere göre, bu geziden saatte 21 bin dolar, dakikada da 350 dolar para kazandı.

2018'DE EN ÇOK KAZANAN MANKEN OLDU

Forbes'un geçen sene açıkladığı en çok kazananlar listesinde Kendall Jenner, Gisele Bünchen'i yılık 22.5 milyon dolar kazancıyla geride bırakmıştı.