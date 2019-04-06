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Kendall Jenner'ın serveti şaşırtıyor

Ünlü ABD'li manken Kendall Jenner katıldığı etkinlikte, 24 saat içerisinde 500 bin dolar kazandı.

Haber Merkezi | 06.04.2019 - 17:20..
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Kardashian ve Jenner ailesinin en küçüğü, Victoria's Secret'ın en genç ve gözde mankenlerinden 22 yaşındaki Kendall Jenner, kazancıyla tüm ilgiyi üzerine topluyor.

Kendall Jenner'ın serveti şaşırtıyor

DAKİKADA BİR CEBİ DOLUYOR

Geçtiğimiz gün ünlü bir markanın Sidney'de açtığı mağaza için ülkeye giden Jenner, açılışa katılmış burada 500 bin doları 24 saat içinde cebine indirmişti.

Avustralya ve İngiliz basınında yer alan habere göre, bu geziden saatte 21 bin dolar, dakikada da 350 dolar para kazandı.

Kendall Jenner'ın serveti şaşırtıyor

2018'DE EN ÇOK KAZANAN MANKEN OLDU

Forbes'un geçen sene açıkladığı en çok kazananlar listesinde Kendall Jenner, Gisele Bünchen'i yılık 22.5 milyon dolar kazancıyla geride bırakmıştı.

Kendall Jenner'ın serveti şaşırtıyor

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