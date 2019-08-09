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Kendi imkanlarıyla 'pat pat' yaptı

Mersin'de, bağ ve bahçeye giderken kullanmak için 'pat pat' diye tabir edilen tarım aracına ihtiyaç duyan Murat Koca, satın almak yerine hurda malzemelerle kendi aracını yaptı.

AA | 09.08.2019 - 06:57..
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Toroslar ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Musalı Mahallesi'nde yaşayan ve buradaki okulda hademe olarak çalışan 52 yaşındaki Murat Koca, yaz aylarında da mahalledeki bağ ve bahçesinin işini yapıyor.

Tarım alanlarına giderken bir vasıtaya ihtiyaç duyan Koca, çocukluğundan bu yana teknik işlere ilgi duyduğu için aracı almak yerine yapmaya karar verdi.

Kendi imkanlarıyla 'pat pat' yaptı

15 BİN LİRAYA KENDİ PAT PAT'INI YAPTI

Yaklaşık 2 hafta boyunca kardeşiyle hurda araç malzemesi satan yerleri gezerek gerekli parçaları toplayan Koca, evinin altındaki 40 metrekarelik alanı tamirhaneye çevirip çalışmaya başladı.

Koca, 15 bin lira civarında masraf yaptığı ve kendi zevklerine göre tasarladığı aracı yaklaşık 2 ayda oluşturarak, kullanmaya başladı.

Kendi imkanlarıyla 'pat pat' yaptı

MAHALLENİN İLGİ ODAĞI OLDU

Kırmızı rengiyle dikkati çeken, çift şanzımanlı, mazotlu ve 4x2 "pat pat" mahallede de ilgi odağı oldu.

Murat Koca, araç tamiri ve yapımı gibi işlere küçüklüğünden beri ilgi duyduğunu belirterek, bir gün kendi aracını yapmayı çok istediğini söyledi.

Bağ ve bahçedeki işlerine giderken küçük bir araca ihtiyaç duyunca bu hayalini gerçekleştirme kararı aldığını ifade eden Koca, çıktığı yolda güzel bir sonuç elde ettiğini dile getirdi.

Kendi imkanlarıyla 'pat pat' yaptı

"KENDİ ZEVKİME GÖRE DİZAYN ETTİM"

Koca, aracı görenlerin çok beğendiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"İlk etapta profili aldık. Ondan sonra kullanacağım şanzımanı ve motoru bulduk. Projesini kendim hazırladım. Bunun sıfırını almak için imkanım var ama ben, aracı kendi kullanımıma ve zevkime göre dizayn ettim. Aracı mahallede bir yerden başka bir yere, bağa ve bahçeye giderken kullanıyorum."

Direksiyonunu daha rahat ve işlevsel olarak yaptığı aracın güvenli seyahat sağlaması için süspansiyon sistemini güçlendirdiğini aktaran Koca, görsel olarak da ilgi çekici olması için dizayna özel önem verip, kırmızı renge boyadığını kaydetti.

Koca, ilerleyen zamanlarda bağ ve bahçe işlerinde kullanabileceği yeni araçları da imkanı çerçevesinde yapmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

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