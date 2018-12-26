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Kendini yaprak gibi kamufle eden kelebek

Kurumuş yaprak kelebekleri, kanatlarını sırtlarında kapattıkları zaman adeta kurumuş bir yaprağa benziyor.

Haber Merkezi | 26.12.2018 - 09:00..
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Bu tür kelebek dala konar konmaz kuyruk kısmına doğru döner. Yani sarkan bir kuru yaprağa benzer bir hal alır ve sanki hafif bir rüzgar varmış gibi usul usul sallanır. Yaprak kelebeklerinin bu görünümü insana hayret veriyor.

DÜŞMAN BÖCEKLERE KARŞI KAMUFLAJ

Kurumuş yaprak kelebeği çok yağışlı kesimlerde, tepelik ve dağlık yörelerde, sık ormanlarda yaşar. Aslında, meydana gelen bu hareket, kelebekler böceğin düşmanlarına karşı uyguladığı çok etkili bir kamuflaj.

Yaprak kelebeğinin harika kamufle yeteneği

Kendini yaprak gibi kamufle eden kelebek

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