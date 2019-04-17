Kennedy'nin torununun Kendall ilgisi

ABD'nin 35'inci başkanı John F. Kennedy ve Jacqueline Kennedy Onassis'in kızı Caroline Kennedy'nin oğlu 26 yaşındaki Jack Kennedy Schlossberg ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Genç model Kendall Jenner

KÜÇÜK KENNEDY KENDALL JENNER'DAN HOŞLANIYOR

Geçtiğimiz günlerde röportaj vermek için bir derginin çekimlerinin yapıldığı yere giden Kim Kardashian, kulislerde Kennedy'nin torununun ünlü manken Kendall Jenner'dan hoşlandığını belirtti. Bunu duyan Kardashian ise durumdan memnuniyetini diler getirdi.

KENNEDY'nİN TORUNU İKİ ÜNİVERSİTE MEZUNU

Küçük Kennedy hem Harvard, hem de Yale üniversitelerinde eğitim gördü. Schlossberg'in 28 ve 30 yaşlarında iki tane de ablası bulunuyor.