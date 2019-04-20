Kerem Bursin imajını değiştirdi

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bursin, ilişkilerinde 3,5 yılı geride bıraktı. Genç çift, zaman zaman ayrılacakları haberleriyle gündeme gelse de mutlu olduklarını her fırsatta dile getiriyor.

"SERENAY DA SEVDİ"

ABD'den yeni gelen Serenay Sarıkaya'nın katılmadığı lansmanda basının karşısına çıkan Kerem Bursin, yeni imajıyla ilgi topladı.

Yeni imajının Serenay Sarıkaya tarafından beğenilip beğenilmediği sorusu üzerine ise Bursin, "Sakallar şu anki ruh halim. Sadece ben uzatmak istedim. Serenay (Sarıkaya) Amerika’dan döndükten sonra biraz şaşırdı ama sevdi galiba.” diye konuştu.

İDDİALARI YALANLAMIŞLARDI

İşleri için ABD'de giden Serenay Sarıkaya'nın, Bursin'den ayrıldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak Bursin, ABD'den Sarıkaya gelir gelmez bu iddiaları yalanladı.