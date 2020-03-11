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Kerem Bürsin: Serenay'la köpekleri paylaştık

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, geçen hafta eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın yeni sevgilisi Cem Yılmaz ile birlikte gittiği restoranın çıkışında görüntülendi.

Haber Merkezi | 11.03.2020 - 11:20..
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Geçtiğimiz hafta Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın ilk kez görüntülendiği Reşitpaşa'da bulunan mekana, bu sefer güzel oyuncunun eski sevgilisi Kerem Bürsin gitti.

"ET İÇİN GELİYORUM"

Bürsin, "Geçen hafta Serenay Hanım ve Cem Bey buradaydı. Eğer karşılaşsaydınız selam verir miydiniz?" sorusuna "Karşılaşırsam selam veririm de ben bu restorana eti güzel olduğu için geliyorum." yanıtını verdi.

"Ortak köpekleriniz için görüşmeye devam edecek misiniz?" sorusuna ise Bürsin, "Köpeklerin bir tanesi benim bir tanesi onun. Bir şekilde çözümleyeceğiz. Köpekler için görüşmeye gerek yok. Devam etmesine gerek yok." cevabını vererek muhabirlerin yanından uzaklaştı.

Kerem Bürsin: Serenay'la köpekleri paylaştık

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