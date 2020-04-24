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Kerem Bürsin, türkiye ile Amerika'yı karşılaştırdı

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Türkiye ile bir dönem uzun yıllar yaşadığı Amerika hakkında ilginç sosyolojik tespitlerde bulundu.

Haber Merkezi |
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Kerem Bürsin, türkiye ile Amerika'yı karşılaştırdı

Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, uzun yıllar yaşadığı Amerika ile şu an mesleki kariyerini sürdürdüğü Türkiye arasındaki farklılıkları değerlendirdi.

Türkiye’de ise sınıfsal farklılıkların olduğunu ve belli bir çoğunluğun marka takıntısıyla yaşadığını ifade eden oyuncu şöyle konuştu:

"Mesela Amerika’da ırkçılık gibi öyle bir sistem var. Hapishaneden tutun neredeyse her şeyde bu durum var. Orada siyahilere hala yüzyıllardır devam eden ırkçılık problem mevcut.

"TÜRKİYE'DE SINIFSAL SORUN VAR"

Burada benim gördüğüm daha çok sınıfsal sorun var. Benim gözlemlediğim, tabii istisnalar vardır, zengin birinin oğlu pizzacıda çalışmayacak. Veya o zengin adam metroyu kullanmayacak.

Burada gördüğüm şey illa bir marka takıntısı var. Ben de metroya binebilirim, ilk üzüldüğüm şey oydu. Mesela Keanu Reeves her gün metroya biniyor kimseyi rahatsız etmiyor, Amerikalılar alışık orada, gündemde olmuyor.

"SEVGİLİSİ GARSON"

Burada maalesef ne giydiğine çok önem veriliyor, ne taktığına, nerede yediğine önem veriliyor. Amerika’da tanınan, başarılı bir oyuncu arkadaşım var onun sevgilisi garsonluk yapıyor.

Bu normal bir şey orada. Burada sınıflara çok ayrılıyoruz. Hepimiz insanız, garsonlara davranış biçimi veya valeye farklı, sırf cüzdanın kalınlığıyla insanın insanlığı değerlendirilmemeli.”

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