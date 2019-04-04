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Kerem Bürsin'den ayrılık açıklaması

Kerem Bürsin, bir iş görüşmesi için geldiği Nişantaşı'nda ayrılık söylentilerine cevap verdi.

Haber Merkezi | 04.04.2019 - 12:29..
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Amerika'da yaşayan ünlü oyuncu Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde İsanbul'a döndü. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Bürsin, bir iş görüşmesinden çıktığını söyledi.

"SERENAY'I ÇOK SEVİYORUM"

Bürsin, sevgilisi Serenay Sarıkaya ile ayrılık haberlerine açıklık getirdi. Oyuncu sorulara, "Ben yokum, o burada bazı işler yapıyor. Doğal olarak bu tür haberler çıkıyor. Her şey harika gidiyor. Serenay'ı çok seviyorum ve asla bırakmam. Bir ayrılık yok. Biz normal karşılıyoruz bu tür haberleri. Alıştık açıkçası bu tür haberlere" diye cevap verdi.

Kerem Bürsin'den ayrılık açıklaması

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