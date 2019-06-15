Kerem Bürsin'den Serenay Sarıkaya'ya taş geldi

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ve kendisi gibi oyuncu eski sevgilisi Kerem Bürsin arasında, soğuk savaş dönemi başladı.

SERENAY'A TAŞ

4 yıllık ilişkilerini evlilik sözleşmesi yüzünden bitirdikleri iddia edilen ikiliden Bürsin, önceki gün bir paylaşım yaptı. Bürsin'in yaptığı paylaşım, 'Serenay’a taş atıyor' dedirtti.

"HİÇBİR KADINI İNCİTMEDİM"

Kadın haklarıyla ilgili bir belgeselin tanıtımını yapan oyuncu, “Samimiyetle şunu söyleyebilirim ki, konu kadınlara gelince hayatım boyunca kendimi hep ‘doğru adam’ olarak tanımladım, neden mi? Çünkü bugüne kadar hiçbir kadını incitecek bir harekette bulunmadım, hiçbir kadına saygısızlık etmemeye özen gösterdim.” dedi.

"DOĞRU ADAM OLMAK YETERLİ DEĞİL"

“Ancak şunu öğrendim ki kendini ‘doğru adam’ olarak tanımlamak, uzun yıllardır devam eden global hak savaşı mücadelesi için ne yazık ki yeterli değil.” diyen yakışıklı oyuncu, sözlerine “Hatta ‘doğru adam’ bile kadın hakları mücadelesinde problemin bir parçası olabiliyor. Kendimden de biliyorum ki aslında bu eşitsizliğe sebep olan kalıp yargıları, her gün yeniden ve yeniden üretiyoruz. Daha iyi olmak her zaman bir seçenek, gelişime hep açık olmalıyız.” diye devam etti.

Bürsin’nin bu sözleri, eski aşkı Serenay’a gönderme olarak algılandı.