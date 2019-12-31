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Kerem Bürsin'in yılbaşı planı

Yeni yıla dua ederek girdiğini söyleyen Kerem Bürsin, sıkıcı bir insan olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 31.12.2019 - 07:52..
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Kerem Bürsin'in yılbaşı planı

Başarılı oyuncu Kerem Bürsin, katıldığı bir Youtube kanalında kendi özel hayatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni yıl planı sorulan Bürsin, yılbaşı gecesi eğlence yapmadığını söyledi.

"TEK BAŞIMA OLMAYI İSTERİM"

Bursin, “Yılbaşında sıkıcı bir insanım. Genelde tek başıma olmayı, dua etmeyi seviyorum.

"ALKOL KULLANMAM"

Yılbaşında alkol kullanmam. Meditasyon ve sevdiğim duaları ediyorum. Yeni yıla girmeden 5 dakika önce yalnız kalıyorum.

"BAŞKA BİR ENERJİ VAR"

Sonuçta bir yıl kapanıyor. Sarhoş olup sapıtmaktansa o kapı kapanmadan içe yönelmek daha önemli. Bence önemli bir enerji var orada.” dedi.

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