Kerpiç atölyede sanat

Ravenna ve Floransa Güzel Sanatlar Akademisi'nde resim, heykel, mozaik ve gravür eğitimi alan; Floransa, Milano, Ancona, Zürih, Cambridge ve Türkiye'nin farklı illerinde sergileri açılan sanatçı Sevgi Erdaha, bundan sonra eserlerini, Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Sonsuz Şükran köyünde, kerpiç evindeki atölyesinde yapacak.

ÇALIŞMALARINA KONYA 'DA DEVAM EDECEK

İtalya ve İstanbul'daki atölyelerini kapattığını belirten Erdaha, "Çok uzun yıllardır İtalya'da yaşıyordum. Sonsuz Şükran köyünde bu toprak evi aldım. Bundan sonra çalışmalarıma Konya'da devam edeceğim. Eserlerimi Konya'da yapacağım, İtalya ve diğer ülkelerde sergileyeceğim" dedi.

KÜLTÜRLE İÇ İÇE KENT

Sevgi Erdaha, Selçuklu'ya başkentlik yapmış, asırlardır Anadolu kültürünün oluşmasına öncülük etmiş Konya'da, sanat yapmanın ve eserler ortaya koymanın kendisi için çok heyecan verici olduğunu aktardı.

"İNSAN DOĞAL ORTAMDA KENDİNİ BULUYOR"

Köydeki tüm evlerin topraktan olmasının, doğal hayatın, sanatçılara ilham verdiğini ve ufkunu açtığını vurgulayan Erdaha, "İnsan bu doğal ortamda kendini buluyor, keşfediyor ve yaşadığını hissediyor. Bu evde uyuduğum gibi hayatımda hiçbir yerde uyumadım. Burada aldığım ilhamı ve üretkenliğimi, ne İstanbul'da ne de İtalya'da bulabildim. Köyde yaşayan tüm sanatçılar da böyle düşünüyor" ifadelerini kullandı.



