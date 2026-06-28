KGM açıkladı: Karayollarında son durum

Yurt genelinde yollarda bakım ve çalışmalar devam ediyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) yol durumu bülteni, son durumu paylaştı.

KGM'nin yol durumu bültenine göre Kuzey Marmara Otoyolu'nun Riva-Hüseyinli kavşakları Ankara istikametinde Prof. Dr. Mahir Vardar Tüneli'nin güney tüpündeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılarak trafik akışı tek platformdan iki yönlü sağlanıyor.

ULAŞIM TEK ŞERİTTEN GERÇEKLEŞİYOR

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun Gediz Viyadüğü İzmir istikametindeki genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle bazı şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Altınköy-Havalimanı kavşakları 3-8. kilometrelerinde Havalimanı Kavşağı istikametindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

ULAŞIM AFYONKARAHİSAR İSTİKAMETİNDEN İKİ YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

Afyonkarahisar il sınırı-Konya devlet yolunun 12-15. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Afyonkarahisar istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 33-37. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle trafik akışı diğer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

ULAŞIM KONTROLLÜ SÜRDÜRÜLÜYOR

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5-9. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınırı yolunun 20-25. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

SANAT YAPISI ÇALIŞMALARI

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 57. kilometresindeki yapım çalışmaları sebebiyle Yomra yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kütahya-Eskişehir yolunun 17-18. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.

ULAŞIM DİĞER İSTİKAMETTEN İKİ YÖNLÜ SAĞLANIYOR

İnebolu-Kastamonu yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kastamonu istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.