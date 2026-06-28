Sıcaklıklar yükseliyor: Termometreler 40 dereceyi aşacak

Avrupa'da son günlerde etkili olan kavurucu sıcaklar, Türkiye'de de etkili olacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı 5 günlük hava durumu tahminine göre Türkiye, yeni haftada sıcak hava dalgasının etkisine giriyor.

Yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar artarken, bazı bölgelerde termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI BAZI BÖLGELERDE MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE

Verilere göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ordu çevreleri ile Van ve Hakkari'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

TERMOMETRELER 40 DERECEYİ AŞACAK

Ege Bölgesi'ndeki bazı merkezlerde gündüz sıcaklıklarının 40 dereceye ulaşacağı, Güneydoğu Anadolu'da ise birçok noktada termometrelerin 40 ila 42 derece aralığını göstereceği öngörülüyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİN

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bölge 5 günlük hava durumu raporu şöyle:

28 Haziran Pazar:

29 Haziran Pazartesi:

30 Haziran Salı:

1 Temmuz Çarşamba:

2 Temmuz Perşembe: