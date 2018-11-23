Kibariye'den sosis açıklaması

Kibariye, önceki akşam Harbiye’de sahne aldı. Konser çıkışı basın mensuplarının karşısına geçen Kibariye, hakkında çıkan iddialara ilk kez cevap verdi.

İŞTE KİBARİYE'NİN AÇIKLAMASI...

“Ben hakkımı helal etmiyorum. İftira atmak Allah katında günahtır. Halkın parasına elimi sürmedim. Hayatta da kul hakkına girmem ben. Allah korkunuz olsun be. Allah'tan korkun. Organizatörümüz bizi yemeğe götürdü, burnumuzdan da getirdi. Kaşıkla verdi kepçeyle aldı. Otele götürdüler bizi otelde bir yığın köpekle kaldık. Sabaha kadar uyumadım. Sabah kalktım giyindim kuşandım sahneye çıkacağım. Param gelsin çıkıyorum. İçeride 300 kişi vardı. 'Paramı vermeden çıkmam' dedim. Cevdet Bey müdahale etti, kendime kaba konuşturmam. Orada bir gerilim yaşandı. Halkın parasını almışlar benim paramı vermediler. O panikten dolayı özür de dileyemedim seyirciden.

"SALAM ALMADIK"

Sucuk meselesine gelince, orada Bülent Bey bizimle geldi. Ali'ye parayı ben verdim. Benim param senin paran diye bir şey yoktur. O benim kocam. Kibariye kimseden para almadı bu zamana kadar. Ali gitti sucuk, pastırma ve sosis aldı, salam almadık. Ben sesimle para kazandım güzelliğimle değil. Bütün aileme ben bakıyorum. Bunlar hem benim hem de halkın parasını aldı. Daha önce birçok sanatçı arkadaşımın da başına gelmiş bu olay. Bu adamları mahkemeye vereceğim"