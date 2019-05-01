Kibariye’nin kızı dünyaevine girdi

Bundan 4 yıl önce Birgül Küçükbalçık’ın sevgilisi Bülent Burak’la olan ilişkisine yaşları küçük olduğu için karşı çıkılmıştı ve Küçükbalçık ailesi kolluk kuvvetlerine başvurmuştu.

Olay sonrası Küçükbalçık ve Uçar aileleri karakolluk olmuştu. Hatta o dönem Birgül Küçükbalçık, reşit olmadığı için devreye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da girmişti. Birgül, 18 yaşına basıp reşit olduktan sonra, iki aile buluşup uzlaştı ve gençler evlilik yolunda ilk adımı atarak 2018 senesinin ekim ayında nişan yüzüklerini taktı.

KİBARİYE'NİN BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ EVİNDE YAŞAYACAKLAR

Birgül Küçükbalçık, dün akşam Ataköy'de bulunan bir mekanda aile bireylerinin katıldığı bir törenle Burak Uçak isimli gençle dünya evine girdi. Çift, Kibariye'nin Bağdat Caddesi'nde bulunan 1+1 büyüklüğündeki evine yerleşecek.

KİBARİYE’NİN ANNESİNDEN DANS ŞOV

Kibariye’nin 75 yaşındaki annesi Makbule Tokmak torununun düğününde böyle oynadı.

Kibariye’nin annesinden göbek şov ViDEO