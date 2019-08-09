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Kıbrıslı liderler bir araya geldi

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğalgaz aramasını istemeyen KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Lider Anastasiadis ile buluştu.

DHA | 09.08.2019 - 11:37..
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Kıbrıslı liderler bir araya geldi

Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis görüşmesi, saat 09.30 sıralarında başladı.

Basına kapılı yapılan gayrı resmi görüşme, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın, ara bölgedeki resmi ikametgahında yer alıyor.

TÜRKİYE DOĞALGAZ ÇALIŞMALARINA SON VERMELİ

Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Akıncı ile görüşmeye giderken gazetecilere açıklamalar yaptı.

“Yaşayabilir bir çözüm hedefindeyim.” diyen Anastasiadis şöyle devam etti; “Akıncı ile görüşmeye, Kıbrıs’ta kabul edilebilir çözüme ulaşma niyetiyle gidiyorum. Kıbrıslı Rumlar yanında, Kıbrıslı Türklerin de endişelerini dikkate almalıyız.

Kıbrıslı liderler bir araya geldi


Ankara’nın tutumunu değiştirmesi lazım. Çözüme yardımcı olmak istiyorsa, iyi niyet göstermeli ve olumlu ortamı bozan yasa dışı (doğalgaz çalışmalarına) faaliyetlerine son vermeli.“

Cumhurbaşkanı Akıncı ise görüşmeye giderken açıklama yapmadı.

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Kıbrıslı liderler bir araya geldi

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