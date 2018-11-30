Kılıçdaroğlu Almanya'da Türkiye'yi kötüledi

Almanya'ya bir ziyaret gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesi için "Türkiye'deki demokratlar yalnız bırakılmamalılar" başlıklı bir köşe yazısı kaleme aldı.

ŞİKAYETLERİNİ SIRALADI

Kılıçdaroğlu yazısında Türkiye'de düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda sıkıntılar olduğunu dile getirerek Almanlara şikayetlerini sıraladı.

"TÜRKİYE ATATÜRK DEĞERLERİNDEN UZAKLAŞTI"

Kılıçdaroğlu, yazısında "Üzülerek belirtmeliyim ki Türkiye'nin son 15 yılda kaydettiği gelişmeler, cumhuriyeti kuran Atatürk'ün yurttaşlarımıza kazandırdığı temel değerlerden, laik, demokratik, sosyal hukuk devleti ilkelerinden, parlamenter demokrasiden uzaklaşan bir şekilde oldu. Düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda artan kısıtlamalar ve yasaklar, insan hakları savunucularının, gazetecilerin, parlamenterlerin haklarında herhangi bir iddianame bulunmadan ya da suni gerekçelerle hapse atılmaları bu uzaklaşmayı hızlandırdı.

ALMANLAR DA NASİBİNİ ALDI

Bu gelişmelerden Almanya vatandaşları da nasibini aldı. Deniz Yücel örneği hala hafızalardadır. Deniz Yücel serbest kalmıştır ama hala Türkiye'de tutuklu bulunan Almanya kökenli insanlar mevcuttur."