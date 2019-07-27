Kılıçdaroğlu bildiri yayınlayan akademisyenlere destek verdi

CHP'li belediye başkanlarının bir araya geldiği CHP Belediye Başkanları Çalıştayı, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu burada yapılan toplantının ardından gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

"BOŞUNA CEZAEVİNDE YATTI"

Kılıçdaroğlu, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın tahliyesine ilişkin, "ABD'de boşu boşuna cezaevinde yattı. Hükümet Trump'ın yaptığının onda birini yapmadı. Sarraf'ı neden istemediler? Asıl O'nu istemeleri gerekiyordu, Asıl fail o, rüşvet yiyen o." değerlendirmesinde bulundu.

"1 OY FARK KAYGI VERİCİ"

AYM'nin 'barış bildirisi' imzacısı akademisyenler hakkında hak ihlali kararını da değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Karar doğru ama 1 oy farkla alınması demokrasi için kaygı verici." ifadelerini kullandı.



