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Kılıçdaroğlu: Demirtaş neden cezaevinde

CHP Genel Başkanı, konuşmasında, hapishanelerde bulunan hükümlüler arasında haksızca yatanlar olduğunu hatırlatarak adalet vurgusu yaptı.

İHA | 13.07.2019 - 14:35..
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Adalet Parkı açılışında konuştu.

Ardından da gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Konuşmasında hapishanelerde haksız yere yatanların adaletine ve Başkanlık Sistemi'ne göndermeler yaptı.

"AMERİKA'DAKİ BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞILABİLİR"

Sistem tartışmaları ile ilgili bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Biz öteden beri demokratik parlamenter sistemin Türkiye'nin koşullarına uygun olduğunu her ortamda dile getirdik. Parlamenter sisteme yönelik aksaklıklar olmakla birlikte toplumda genel bir kabul var. Başkanlık sistemi de tartışılabilir. Nasıl bugün tek adam rejiminin doğru olmadığını tartışabiliyorsak onu da tartışırız. Amerika'da başkanlık sistemi var. Orada başkanın yetkileri o kadar güçlü değil. Her tartışmaya açığız.

Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmalıyız. Bu demokratik parlamenter sistem olursa bu bizim beğendimiz, önerdiğimiz, savunduğumuz bir görüş olacaktır" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu: Demirtaş neden cezaevinde

"DEMİRTAŞ HANGİ GEREKÇEYLE İÇERİDE?"

Hapisanelerde bulunan hükümlüler arasında haksızca yatanlar olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumuhuriyeti'nin hapisanelerinde 10 binlerce kişi yatıyor. 10 binlerce kişi arasında haksızca yatanlar var. Eren Erdem hangi gerekçeyle içeride. Selahattin Demirtaş hangi gerekçeyle cezaevinde yatıyor. Biz adaleti herkes için isteyeceğiz." dedi.

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