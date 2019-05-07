Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Parti Meclisi (PM) toplantısı gerçekleştirerek bundan sonraki süreçte yeni yol haritasını belirleyecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantı için Genel Merkez binasına geldi. Binaya geçerken basın mensuplarıyla karşılaşan Kılıçdaroğlu'nun güler yüzlü olması dikkat çekti.

"MÜCADELEMİZ DEMOKRASİ İÇİN"

Kılıçdaroğlu basın mensuplarına, "Her şey çok güzel olacak, hiç kimse meraklanmasın. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Her şeye karşın getireceğiz. Mücadelemiz demokrasi için olacak." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Her şey çok güzel olacak VİDEO