CHP'de Kılıçdaroğlu-İnce kavgası yaklaşıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilere yerel seçimlere hazırlıkları ile ilgili açıklamalar yaptı.

İNCE: 31 MART'A KADAR MARAZA ÇIKARTMAYACAĞIM

Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına ilişkin soruya, "Ben maraza çıkartmamaya çalışıyorum. Hiç sesimi çıkartmıyorum farkındaysanız. Gördüğüm bir sürü yanlışlıklar var ama sesimi çıkartmıyorum. 31 Mart'a kadar maraza çıkartma zamanı değil." diyerek, seçim sonrasına işaret etmişti.

İnce'nin bu sözlerinin hatırlatması üzerine CHP Lideri, cevap bile vermedi.

"LİDERLİK TARTIŞMASI BAŞLAYABİLİR"

"Muharrem İnce'ye herhangi bir yanıtım yok. (Başarısız olursanız liderlik tartışması başlayabilir mi?) Başlayabilir. Ayrıca niçin başarısız olalım ki... Başarılı olacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ankara, İstanbul'u alacağız. Sadece ikisi değil, Antalya'yı da Mersin'i de Adana'yı da alacağız. Biz alacağız, göreceksiniz alacağız."

MANSUR YAVAŞ CHP ÜYESİ OLDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın CHP üyesi olduğunu açıkladı.

SEÇİMLERDE İYİ BİR ÇITA YAKALAYACAĞIZ

"Yerel seçimlerde çok iyi bir çıta yakalayacağız. Şartlardaki her türlü adaletsizliğe rağmen yeneceğiz. Seçim sonucunu ağırlıklı olarak ekonomi etkiler, onu alanda görüyoruz zaten. Doğrudan vatandaşın cebine yansıyan bir maliyet var. İkincisi yönetimin beceriksizliği dillendiriliyor artık. Türkiye'nin iyi yönetilmediği AK Parti seçmeni tarafından dillendiriliyor. Berat Albayrak'ın hiçbir yeteneğinin olmadığı, yoksulluk dahi yaşamadığı, el bebek gül bebek büyütüldüğü gibi bir algı süratli şekilde yayılıyor AK Parti tabanında"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:

- Saadet Partisi ile ittifak görüşmeleri sürüyor.

- Seçim sürecinde çok fazla miting yapmayacağım.

- İmamoğlu ve Yavaş isimleri başından beri aklımdaydı.

- Yavaş, 2014 seçimlerinden sonra ayrılmıştı, şimdi yeniden üye oldu.

- Binali Bey, aday olmaktan vazgeçerse şaşırmayın. Ekrem Bey'in yükselişi karşısında Binali Bey, herhalde karşısına çıkıp yenilmek istemez.

- İYİ Parti ile görüşmelerde en fazla zorlandığım iller Balıkesir ve Denizli'ydi.