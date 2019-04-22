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Kılıçdaroğlu'na saldıran kişi tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün tutuklandı
Haber Merkezi | 22.04.2019 - 15:52..
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Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün tutuklandı.
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