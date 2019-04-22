Kılıçdaroğlu'na saldıran kişi tutuklandı

Halen Guantanamo ayıbıyla malul olan Batı, savaş esirleri konusunda bir asır önce de berbat durumdaydı. İngilizler “Bakamayız” diyerek Türk askerlerini kurşuna diziyordu.

'Her şey dahil' paketinin konsepti değişiyor. Sistemin geliştiricisi Cem Kınay, "Konsept önümüzdeki dönemde biraz dönüşüme uğrayacak" dedi.

Tatilciler 'her şey dahil'e veda edecek

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Süper Lig'de 3 takımın şampiyonluk ihtimalleri

Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken şampiyonluk yolunda avantaj Başakşehir'de olsa da Galatasaray ve Beşiktaş'ın da şansı var.