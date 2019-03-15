31 Mart seçimleri öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova'daydı. Kılıçdaroğlu, partisinin Yalova adayı Vefa Salman'ın programına katıldı, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

CHP Lideri Yeni Zelanda'da camilere yönelik yapılan saldırı hakkında da konuştu. Kılıçdaroğlu; "IŞİD, El-Kaide dediğimiz terör örgütleri kendi Müslümanlık anlayışlarını zorla dayatmaya çalışıyorlar. Eğer onların dediklerini yapmazsanız; katliniz vacip oluyor. İslam dünyasında yaşanan dram, İslam dünyasından kaynaklanan terör bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı." dedi.

Kemal Kılçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:

DİNİ SİYASETE ALET ETMEMELİ

"Bugün, güne Yeni Zelanda’dan gelen acı haberle uyandık. Yeni Zelanda'da insanlığa karşı büyük bir terör suçu işlendi. Lanetliyoruz. Batılı dostlarımıza da sesleniyorum. İnanç üzerinden siyaset yapmanın ne kadar tehlikeli sonuçlar doğuracağını Yeni Zelanda’da bir kez daha gördük.

BATILI ÜLKELERİ ÖDEVLERİNİ YAPMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Yüzyıl Savaşları var, inanç yüzünden yüz yıl insanlar birbirini öldürdü. Siyaset kurumu inanç dünyasına müdahale etmemeli. Dini siyasete alet etmemeli ve bunu yasalarla korumalı.

İslamofobinin, nefret dilinin büyütülmesi karşısında çaresizliği kabul etmiyor, Batılı ülkeleri ödevlerini yapmaya, çağırıyoruz.

Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda saldırısını yorumladı VİDEO



İSLAM DÜNYASINDAN KAYNAKLANAN TERÖR...

Tabii dönüp İslam coğrafyasına da bakmamız gerekiyor. İslamiyet üzerinden insanların birbirlerini nasıl katlettiğini görüyoruz. IŞİD, El-Kaide dediğimiz terör örgütleri kendi Müslümanlık anlayışlarını zorla dayatmaya çalışıyorlar. Eğer onların dediklerini yapmazsanız; katliniz vacip oluyor. İslam dünyasında yaşanan dram, İslam dünyasından kaynaklanan terör bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı. İslam dünyasının da 'neden benim ülkemde terör var' diye düşünmesi gerekiyor."