Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun telefonları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından saldırıya uğradı.

ÇOK SAYIDA TELEFON ALDI

Bu saldırı sonrası CHP lideri çok sayıda geçmiş olsun telefonu ve mesajı aldı.

O isimler arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da yer aldı.

"NEFRET SÖYLEMİNİN TEHLİKESİ UMARIM ARTIK FARK EDİLİR"

Daha önce Twitter hesabından bir paylaşım yapan Gül, “Ana muhalefet lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na bugün yapılan saldırıyı kınıyorum. Siyaset diline hâkim olan nefret söyleminin tehlikesi umarım artık fark edilir.” ifaderini kullanmıştı.

"KUTUPLAŞMA GERİDE BIRAKILMALI"

Ahmet Davutoğlu ise bu olayın siyasal kutuplaşma ve gerilimin bir an önce geride bırakılması gerektliği ile ilgili önemli bir işaret olduğunu belirten bir açıklama yaptı.