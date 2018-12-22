Kılıçdaroğlu'na göre Türkiye'de mağarada yaşayanlar var

Kılıçdaroğlu, Erzurumlu STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Palandöken ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen toplantı, Çat Belediyesi'nin sunumuyla başladı.

Ardından konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şaşırtıcı sözler sarfetti.

"TÜRKİYE'DE BİR GRUP ORTA ÇAĞ'DA YAŞIYOR"

Her seçimde sahil şeritlerinden oy alan ve 1. parti olarak çıkan CHP'nin Lideri Türkiye'nin ekonomik şartlarıyla ilgili; "Türkiye üç katmanlı bir toplum. Toplumun bir grubu Orta Çağ koşullarında mağarada yaşayan insanlar var. Tek derdi var, akşam eve ekmek götürecek miyim? Elimizi vicdana koymak zorunda değil miyim, hangi gerekçe ile kavga ediyoruz? Türkiye’yi Orta Doğu’ya dönüştürmek istiyorlar. Orta Doğu coğrafyasında kan akıyor, Müslümanlar birbirlerine öldürüyor, 2-3 grup ayrılmışlar ellerindeki silahları Ruslar ve Amerikalar veriyor. Petrolü satıyorlar silah alıyorlar, kim kazanıyor? İslam coğrafyası kazanmıyor onlar kazanıyor. Biz eğer birlikte olabilirsek gerçekten de kendi değerlerimize sahip olabilirsek Türkiye o zaman bölgesinde gerçekten önemli pozisyona gelmiş olur. Oysa Türkiye Ortadoğu’nun tümünü yönetebilecek pozisyonda. Orta Doğu’yu yarınlara götürecek olan ülke Türkiye’dir, ne Amerika ne Rusya’dır. Akan kanı durduracak tek ülke Türkiye’dir. Türkiye’nin o nedenle pozisyonu çok önemli bizler için." ifadelerine yer verdi.