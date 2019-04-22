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Kılıçdaroğlu'na saldıran kişilerden biri AK Parti üyesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'na saldıran Osman Sarıgün'ün AK Parti üyesi olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi | 22.04.2019 - 10:51..
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Kılıçdaroğlu'na saldıran kişilerden biri AK Parti üyesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

Kılıçdaroğlu'na saldıran kişilerden biri AK Parti üyesi

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırının yeni görüntüleri VİDEO

ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'na saldıran Osman Sarıgün ile ilgil bugün bir açıklama yaptı.

Çelik, "Sayın Kılıçdaroğlu’na saldıranlar içinde ismi geçen Osman Sarıgün’ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür. Ankara İl Yönetim Kurulumuz, Osman Sarıgün’ün Kesin İhraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu’na sevkine karar vermiştir." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na yumruk atan O. S adliyeye getirildi ViDEO

Kılıçdaroğlu'na saldıran kişilerden biri AK Parti üyesi

Kılıçdaroğlu'na saldıran kişilerden biri AK Parti üyesi

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