Kılıçdaroğlu'na saldıran kişilerden biri AK Parti üyesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından yumruklu saldırıya uğradı.
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ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'na saldıran Osman Sarıgün ile ilgil bugün bir açıklama yaptı.
Çelik, "Sayın Kılıçdaroğlu’na saldıranlar içinde ismi geçen Osman Sarıgün’ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür. Ankara İl Yönetim Kurulumuz, Osman Sarıgün’ün Kesin İhraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu’na sevkine karar vermiştir." ifadelerini kullandı.
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