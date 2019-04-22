Kılıçdaroğlu'na saldıran kişilerden biri AK Parti üyesi

Jessica May: Türkan Şoray kanunları gibi kurallarım var

Sinyal bile vermeden sokak arasından aniden yola çıkıp çarpan minibüs sürücüsü “Bana değil duvara çarptın, görmedim” demesi pes dedirtti.

Elazığ’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında askeri öğrencilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında sözde bir sorumlunun da bulunduğu 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Türk lirası ile ihracat için destekler artırıldı

Ticaret Bakanlığınca yerel para ile ticaret yapılmasını özendirecek ve alanını genişletecek bir adım daha atıldı. Türk Eximbank, KOBİ dışı firmalara da kredi kullandırılmasına başlayacak.