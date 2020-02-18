CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

CHP Lideri'nin hedefinde direkt olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı.

Erdoğan'a yönelik ağır ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu'nun sözleri partililer tarafından ayakta alkışlandı.

ADAMINA GÖRE DEDİM, 5 KURUŞLUK AÇTIK

Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, benimle ilgili 500 bin liralık dava açmış çok korktum. Avukatım geldi, biz de dava açalım mı, dedi. Açalım, dedim. Ne kadarlık, dedi, adamına göre, 5 paralık dava açalım, dedim. Avukat arkadaş 5 para yok, dedi. O kadar etmez ama 5 kuruşluk açtık" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır sözler ViDEO



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilim, geçtiğimiz hafta CHP grubundaki sözler sonrasında arttı.

CHP Lideri, grup toplantısında yaptığı konuşmada FETÖ'nün siyasi ayağı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gösterdi.

Erdoğan'ın avukatları bu sözlerin ardından Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası açtı.