Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a para yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarını değindi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Kılıçdaroğlu'nun darbeci teröristler tarafından korumaya alındığını belirten Erdoğan, kendisinin hedef olduğu anlarda CHP Lideri'nin evinde kahve yudumladığını söyledi.

EVİNDE 1 DOLAR VAR MI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde 1 dolar saklayıp saklamadığını merak ettiğini söyledi.

Erdoğan'ın bu sözlerine CHP Lideri'nden cevap geldi.

TÜRKÇE OLİMPİYATLARI İÇİN ÖZEL PARA BASTIRAN...

Cumhuriyet gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu, "Bu soruyu bana soran kişi Merkez Bankası’ndan Türkçe Olimpiyatları için özel para bastıran kişi. Ayrıca benim öyle dolar merakım falan da yok.Benim o işlerle hiçbir ilgim yok" ifadelerini kullandı.