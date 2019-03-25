taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.56965
Euro
6.3183
Altın
1321.62
Borsa
99325.92
Gram Altın
236.985

Kılıçdaroğlu'ndan grevdeki işçişlere: Grev haktır

Kemal Kılıçdaroğlu Habertük'te yayınlanan Kübra Par'la açık ve net programına konuk oldu. Kılıçdaroğlu programda CHP'li belediyelerdeki çöp sorununu yaşanan grevlere bağlayarak "Grev haktır" dedi.

Haber Merkezi | 25.03.2019 - 21:55..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan grevdeki işçişlere: Grev haktır

31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kala CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Habertürk'te yayınlanan Kübra Par'la açık ve net programına konuk oldu.

Sunucunun "CHP'li belediyeler fark yaratabilecek mi" sorusu üzerine konuşan Kılıçdaroğlu çöp dağlarını grevdeki işçilere bağladı.

Kılıçdaroğlu'ndan grevdeki işçişlere: Grev haktır

"FARKI GÖZLERİNİZLE GÖREBİLİRSİNİZ"

Kılıçdaroğlu CHP'li belediyelerin fark yaratacağını savunurken "Kadıköye bakın. Farksa fark. CHP'li belediyeler ile diğer belediyelerin olduğu yerleri kıyaslayın. Çok açık ve net. Gözlerimizle görebiliriz. Özel bir bilimsel çalışma yapmaya gerek de yok. Gidip gezdiğinizde buradakidurumu görebiliyorsunuz zaten" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan grevdeki işçişlere: Grev haktır

Kemal Kılıçdaroğlu: Grev haktır VİDEO

"GREV HAKTIR"

Kılıçdaroğlu bazı belediyelerde yaşanan çöp sorunları için de "Eskiden çöp dağları varmış. E grev olmuş. Grev hak tabii. İşçiler grev yapmış, çöp toplamamışlar. Anayasal bir hakkı suçlama hakkınız var mı sizin" ifadelerini kullanarak yaşanan çöp sorununun grevler nedeniyle meydana geldiğine işaret etti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Area Araştırma'nın yerel seçim anketi

Area Araştırma'nın yerel seçim anketi

600
Kenan Sofuoğlu saatini çaldırdı

Kenan Sofuoğlu saatini çaldırdı

589
Hande Yener: 36 bedenim taş gibiyim

Hande Yener: 36 bedenim taş gibiyim

136
CHP'nin İzmir adayının mason fotoğrafı

CHP'nin İzmir adayının mason fotoğrafı

506
Show'daki skeç, Sol'un güldüren baraj haberini akıllara getirdi

Show'daki skeç, Sol'un güldüren baraj haberini akıllara getirdi

167
Dolar 5.56 seviyelerine indi

Dolar 5.56 seviyelerine indi

309
Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrinde protesto

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrinde protesto

323
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir