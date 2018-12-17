Kılıçdaroğlu'ndan Şebi Arus mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin sosyal medya hesaplarından kendisinin seslendirdiği Şebi Arus mesajlı video paylaştı.

"MEVLANA DENİLİNCE HOŞGÖRÜ HATIRLANIR"

Kılıçdaroğlu, yayınladığı mesajda " Mevlana, Anadolu aydınlanması öncüleri olan Şeyh Edebali, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre'nin de çağdaşıdır.



Sahip olduğumuz manevi değerlerimiz bu yüce şahsiyetlerle şekillenmiştir. Tevazu, sevgi, hoşgörü Mevlana'nın en belirgin hayat çizgisi olmuştur.

Nitekim Mevlana denilince hoşgörü ve sevgi hatırlanır. Bütün çağların en büyük manevi önderlerindendir. Geleceği de kucaklayan bir yeryüzü öğretmenidir.

Mevlana yalnız Allah'a kul olmuş ve asla kula kulluk etmemiştir. Gurur, kibir ve büyüklük taslamaktan sakınmıştır. Hür yaşamayı ve özgürlüğü amaç edinmiştir.

Ey oğul tutsaklık bağlarını kopar, hür ol hür yaşa demiştir. Ayran çanağım önümde olduktan sonra and olsun ki hiç kimsenin bal şerbetini düşünmem. Bütün hayatını hamdım, piştim, yandım sözleriyle özetlemiştir" dedi.

CHP'nin paylaştığı Şeb-i Arus videosu VİDEO