Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kalem saplayan Erzincanlı kadın

İngiliz gazete, Türkiye'nin Londra piyasalarında elde ettiği galibiyetin ağır sonuçları olacağını yazdı.

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Ekonomik güven endeksi arttı

TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi martta bir önceki aya göre yüzde 3,1 artarak 79,4'ten 81,9'a çıktı.