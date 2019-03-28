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Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kalem saplayan Erzincanlı kadın

Gözaltına alındıktan sonra hakkında işlem yapılan kadın, serbest bırakıldı.

Haber Merkezi | 28.03.2019 - 10:32..
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Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kalem saplayan Erzincanlı kadın

Yerel seçimlere günler kala Erzincan'da, CHP’nin seçim afişlerine yönelik bir kadının kalemle saldırısının videosu, sosyal medyada yayınlandı.

Yayınlanan videoda orta yaşlı bir kadının, elindeki kalemle önce Kemal Kılıçdaroğlu’nun afişini çizerken daha sonra kalemi, afişe defalarca saplaması dikkat çekti. G.Ö. isimli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

ADLİ İŞLEM UYGULANDI

Emniyette sorgulanan G.Ö., hakkında '298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'a muhalefet' ve 'mala zarar verme' suçlarından adli işlem uygulanıp, serbest bırakıldı.

Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kalem saplayan Erzincanlı kadın ViDEO

Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kalem saplayan Erzincanlı kadın

Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kalem saplayan Erzincanlı kadın

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