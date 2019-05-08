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Kılıçdaroğlu İstanbul seçimlerinden emin

Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Haziran'daki seçimleri Ekrem İmamoğlu'nun daha yüksek bir oyla kazanacağını söyledi.

Haber Merkezi | 08.05.2019 - 13:51..
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Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından gözler liderlere çevrildi.

23 Haziran'daki seçimler için çalışmalarına başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin seçimleri kazanacağından emin.

CHP Lideri, Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart seçimlerinden daha yüksek bir oyla İBB Başkanı olacağını söyledi.

"EKREM BEY SEÇİMİ ALACAK"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey seçimi alacak. Daha yüksek bir oyla alacak. Çünkü, insan olanın vicdanı bu kadar adaletsizliği hukuksuzluğu kabul etmez. İnsan olanın vicdanı kazanıyor seçimi…

Dünyanın denetimini yapıyorsunuz, geçerli - geçersiz oydu, tam sandıktı- yarım sandıktı bütün bunları yapıyorsunuz; hiçbir şey bulmuyorsunuz, evlere baskın yaptırıyorsunuz, hiçbir şey bulmuyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki; ‘ YSK üyeleri yanlış atanmış…’ İyi de atayan sizsiniz, biz değiliz ki. Ayrıca sandığa gidip oy kullanan vatandaşın günahı ne? Vatandaşın bir günahı yok ki. Vatandaş gitti oyunu kullandı. Sandıktan çıkan oylar doğru mu, doğru… Burada bir yanlışlık var mı? Hiçbir yanlışlık yok…" şeklinde konuştu.

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