Halk TV'nin 'İz Bırakanlar' programına katılan Orhan Karaveli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında geçen bir konuşmayı anlattı.

"NAZIM HİKMET'İN NAAŞINI GEZİ PARKI'NA TAŞIYACAĞIZ"

Programda Nazım Hikmet konusu açıldığında Karaveli, Kılıçdaroğlu’nun Nazım Hikmet ile ilgili söylediklerini tarihe not düşmek adına şöyle aktardı:

“Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir gün telefonla beni aradı ve dedi ki, ‘elimizde imkan olduğunda yapacağımız ilk işlerden biri Nazım’ın kemiklerini Moskova’dan getirmek ve Taksim’deki Gezi Parkı’na anıt mezar yapmak.'”

Kılıçdaroğlu'nun Nazım Hikmet'li seçim vaadi VİDEO



