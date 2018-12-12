Kılıçdaroğlu'yla görüşen Mansur Yavaş şoke oldu

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için partilerde hazırlıklar sürerken, geçtiğimiz referandumda olduğu gibi bu seçimde de işbirliği planlayan CHP, İYİ Parti ile Ankara konusunda fikir birliğine varamadı.

AKŞENER KABUL ETMİŞTİ

Akşener, Yavaş'ı kendi partisinden aday göstermek istiyordu ancak Yavaş, İYİ Parti'den aday olmak istemiyordu. Meral Akşener ise "Tamam CHP'den aday olsun, biz destekleyelim." demişti.

Gelişmelerin ardından bir hafta bekleyen Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na randevu teklifi yanıt buldu ve bir araya geldiler.

YAVAŞ'I ŞOKE EDEN YANIT: BAŞARILAR DİLERİM

Görüşmede Kılıçdaroğlu, Yavaş’a İYİ Parti’den adaylığı konusunu sordu, “Meral Hanım’ın ısrarı sürüyor, İYİ Parti’den aday ol, biz destekleyelim.” dedi. Ancak Yavaş, ortak aday olmak istemediği için buna sıcak bakmadığını belirtti.

Kılıçdaroğlu ise aldığı cevap karşısında, Yavaş’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Bu yanıt ise Mansur Yavaş'ı şoke etti.

KILIÇDAROĞLU'NUN GÖZÜ AKŞENER'İN BIRAKACAĞI BÜYÜKŞEHİRLERDEYDİ

Kılıçdaroğlu'nun Akşener'in kabul etmesine rağmen Yavaş'ı Ankara için CHP'den aday göstermemesinin nedeni başta akıllarda soru işaretine neden olmuştu. Kılıçdaroğlu'nun teklifinin sebebinin Akşener'den gelen "Çok sayıda büyükşehiri bırakma" teklifi olduğu ortaya çıktı.

CHP’li yetkililer, "İYİ Parti Ankara’yı bırakma karşılığında çok sayıda büyükşehir talebiyle geldi." yorumunu yapıyor. Bu sebeple de Ankara ve Manisa’nın İYİ Parti’ye verilmesi konusunda uzlaşıldığını belirtiyorlar.