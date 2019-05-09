Kiliselerde artan taciz olaylarına Papa'nın çözümü

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, kilise içindeki cinsel taciz skandallarıyla mücadele amaçlı bir kararname yayınlayarak, dünya genelindeki tüm Katolik din adamlarına cinsel taciz vakalarını ve bu vakaların üzerinin örtülmesi girişimlerini üstlerine ihbar etme zorunluluğu getirdi.

Papa'nın yayınladığı kararnameler, kilise için kanun hükmü taşıyor. 1 Haziran'da yasalaşarak yürürlüğe girecek olan kararname ile Katolik Kilisesi içinde, çocuklara ve savunmasız durumdaki yetişkinlere yönelik cinsel istismar, tehdit, şiddet ve nüfuzun kötüye kullanımı vasıtasıyla cinsel eylemlere zorlama ve çocuk pornografisi içeren suçlarla ne şekilde mücadele edileceği belirleniyor.

Bu suçların bildirilmesini kolaylaştırmak için her piskoposluk bölgesinde kamuya açık ve erişilebilir bir ihbar sistemi kurulması, gerekirse bu iş için özel bir ofis açılması ve fon oluşturulması öngörülüyor.

İHBARDA BULUNANLAR KORUNACAK

Bu suçlardan haberdar olanların, üstlerine ya da doğrudan Vatikan'a ihbarda bulunması zorunlu hale getiriliyor. Yönetim birimlerinin de istisnai durumlar dışında, 90 gün içinde soruşturmayı tamamlaması isteniyor.

İhbarda bulunanların korunması ve taciz mağdurlarına "haysiyet ve saygı" çerçevesinde tıbbi, psikolojik, ruhani destek sağlanması da öngörülüyor.