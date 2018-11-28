taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2568
Euro
5.9335
Altın
1213.41
Borsa
94057.76
Gram Altın
204.951

Kilis'te 4 bin yıllık zeytin çekirdekleri bulundu

Türkiye-Suriye sınırında bulunan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük höyükleri arasında yer aldığı belirtilen Oylum Höyük'te, 4 bin yıl öncesine ait zeytin çekirdeklerine ulaşıldı.

AA | 28.11.2018 - 12:03..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Kilis'teki tarihi höyükte yürütülen arkeolojik kazılar sonucu elde edilen veriler ışığında, Kilis ve çevresinin zeytin ve zeytinyağı üretimi konusunda önemli bir konuma sahip olduğu belirlendi.

ZEYTİNİN ANAVATANI

Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Engin, Kilis'in de içerisinde bulunduğu Doğu Akdeniz Bölgesi'nin, zeytinin anavatanı olarak bilindiğini söyledi.

Kilis'te 4 bin yıllık zeytin çekirdekleri bulundu

TUNÇ ÇAĞINA AİT

Prof. Dr. Engin, boyutu itibarıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük höyükleri arasında yer alan Oylum Höyük'te yürüttükleri kazı çalışmalarında, Tunç Çağı'na ait tabakalarda binlerce yıl öncesine ait zeytin ve zeytinyağı üretimiyle ilgili önemli bulgular tespit ettiklerini ifade etti.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR TARIM ÜRÜNÜ"

Atilla Engin, "Ele geçirilen belgelere göre o dönemde zeytinyağı çok pahalı ve değerli bir ticaret malzemesiydi. Öyle ki daha zor elde edilen susam yağının iki katı, şarabın ise on katı kadar daha pahalıydı. Zeytin yağını bu kadar önemli kılan, başta madencilik faaliyetlerinde ateşin ısısını yükseltmede ve aydınlatmada kandil yağı olarak kullanılmasıdır. Oylum Höyük bulguları ışığında, zeytinyağının madencilik faaliyetleri dışında cam üretiminde de ateşin ısı derecesini yükseltmede kullanıldığını düşünüyoruz. Dolayısıyla zeytinyağı bu coğrafyada çok önemli bir tarım ürünü olarak ortaya çıkmış görünmektedir" dedi.

Kilis'te 4 bin yıllık zeytin çekirdekleri bulundu


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da akaryakıt krizi

Almanya'da akaryakıt krizi

114
Ahmet Türk adaylığa açık kapı bıraktı

Ahmet Türk adaylığa açık kapı bıraktı

80
Yunanistan, yine provokasyon peşinde

Yunanistan, yine provokasyon peşinde

245
Akdeniz'de enerji fırsatçılığı

Akdeniz'de enerji fırsatçılığı

58
Hayatını kurtaran doktorla 20 yıl sonra tanıştı

Hayatını kurtaran doktorla 20 yıl sonra tanıştı

32
Yeşim Erbil: Abim bunu öğrendiğinde çok üzülecek

Yeşim Erbil: Abim bunu öğrendiğinde çok üzülecek

38
Gebze'de viyadük çöktü

Gebze'de viyadük çöktü

82
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir