taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2324
Euro
5.9499
Altın
1225.32
Borsa
93939.22
Gram Altın
205.942

Kim Kardashian: Ergenliğimde asiydim

Kim Kardashian, eski eşi Damon Thomas ile uyuşturucu etkisi altında evlendiğini itiraf etti.

Haber Merkezi | 26.11.2018 - 16:02..
  1. Haberler
  2. Magazin

Kim Kardashian, ailesiyle birlikte yaptığı reality şov programında geçmişine dair konuştu. 38 yaşındaki ABD’li yıldız, 2000 yılında şarkı yazarı Damon Thomas ile uyuşturucu etkisi altında evlendiğini itiraf etti.

"HALA EĞLENEBİLİYORUM AMA SAPKIN DEĞİLİM"

Kardashian, “Uyuşturucu hap etkisinde evlendim. İlk kez kullanmıştım” dedi. Ünlü yıldız ayrıca, “Ergenliğimin son dönemlerinde asiydim. Artık öyle değilim. Hala eğlenebiliyorum ama sapkın değilim” dedi.

Kardashian’ın uyuşturucu kullandığını itiraf etmesi hayranlarını ikiye böldü. Kimi, şeffaf davrandığı için Kardashian’ı kutlarken kimi de uyuşturucu kullanmasını ‘iğrenç’ olarak nitelendirdi.

ABD’li yıldız Kim Kardashian-FOTO GALERİ

Kardashian, 2000 yılında evlendiği Damon Thomas’tan 2004 yılında boşanmıştı. Boşanma gerekçesi, şiddete uğramasıydı.

Kim Kardashian: Ergenliğimde asiydim

Kim Kardashian: Ergenliğimde asiydim

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gamze Özçelik tesettüre girdi

Gamze Özçelik tesettüre girdi

528
İstanbul'da askeri helikopter düştü

İstanbul'da askeri helikopter düştü

198
Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı boşandı

Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı boşandı

281
Rus gemisinin Ukrayna gemisine saldırı anı

Rus gemisinin Ukrayna gemisine saldırı anı

53
Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı boşanmak üzere adliyede

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı boşanmak üzere adliyede

131
CHP, Süleyman Soylu'ya karşı HDP'lileri savundu

CHP, Süleyman Soylu'ya karşı HDP'lileri savundu

143
Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

72
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir