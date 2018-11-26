Kim Kardashian: Ergenliğimde asiydim

Kim Kardashian, ailesiyle birlikte yaptığı reality şov programında geçmişine dair konuştu. 38 yaşındaki ABD’li yıldız, 2000 yılında şarkı yazarı Damon Thomas ile uyuşturucu etkisi altında evlendiğini itiraf etti.

"HALA EĞLENEBİLİYORUM AMA SAPKIN DEĞİLİM"

Kardashian, “Uyuşturucu hap etkisinde evlendim. İlk kez kullanmıştım” dedi. Ünlü yıldız ayrıca, “Ergenliğimin son dönemlerinde asiydim. Artık öyle değilim. Hala eğlenebiliyorum ama sapkın değilim” dedi.

Kardashian’ın uyuşturucu kullandığını itiraf etmesi hayranlarını ikiye böldü. Kimi, şeffaf davrandığı için Kardashian’ı kutlarken kimi de uyuşturucu kullanmasını ‘iğrenç’ olarak nitelendirdi.

ABD’li yıldız Kim Kardashian-FOTO GALERİ

Kardashian, 2000 yılında evlendiği Damon Thomas’tan 2004 yılında boşanmıştı. Boşanma gerekçesi, şiddete uğramasıydı.