Kim Kardashian eşinin kokusunu zengine benzetti

Kendi adına çıkardığı parfümün tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Kardashian, “Eşinizin kokusunu nasıl tarif edersiniz?” sorusuna, “Bunu tam olarak anlatamam ama zengin biri gibi kokuyor. O çok pahalı olduğunu düşündüğünüz bir şey gibi kokuyor” diye cevap verdi.

ÇİFTİN ORTAK SERVETİ 350 MİLYON DOLAR

Kardashian’ın serveti 190 milyon dolarken; yapımcı, moda tasarımcısı ve plak şirketi sahibi olan 40 yaşındaki Kanye West’in serveti ise 160 milyon dolar.

Kanye West, 2017 senesinde açıklanan en zengin 10 rap şarkıcısı listesinde 147 milyon dolarla listenin altıncı sırasında bulundu.