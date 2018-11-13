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Kim Kardashian eşinin kokusunu zengine benzetti

ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian’a rap şarkıcısı eşi Kanye West’in kokusunun neye benzediği soruldu.

Haber Merkezi | 13.11.2018 - 16:30..
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Kendi adına çıkardığı parfümün tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Kardashian, “Eşinizin kokusunu nasıl tarif edersiniz?” sorusuna, “Bunu tam olarak anlatamam ama zengin biri gibi kokuyor. O çok pahalı olduğunu düşündüğünüz bir şey gibi kokuyor” diye cevap verdi.

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Kardashian’ın serveti 190 milyon dolarken; yapımcı, moda tasarımcısı ve plak şirketi sahibi olan 40 yaşındaki Kanye West’in serveti ise 160 milyon dolar.

Kanye West, 2017 senesinde açıklanan en zengin 10 rap şarkıcısı listesinde 147 milyon dolarla listenin altıncı sırasında bulundu.

Kim Kardashian eşinin kokusunu zengine benzetti

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