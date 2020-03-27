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Kim Kardashian, lahmacuna 'Ermeni pizzası' dedi

Evine sipariş ettiği lahmacunu sosyal medyadan paylaşan ünlü televizyon yıldızı ‘Ermeni pizzası’ deyince ortalık karıştı.

Haber Merkezi | 27.03.2020 - 13:52..
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Eşi ve dört çocuğu ile birlikte ev karantinasında olan Kim Kardashian, yine olay yaratacak bir paylaşıma imza attı.

Eve lahmacun sipariş eden Kardashian, takipçilerine yemeği tanıtırken ‘Lahmacun, bir Ermeni pizzası’ dedi.

Kim Kardashian lahmacuna 'Ermeni pizzası' dedi İZLE

Onun bu sözleri ise Türkiye’de tepkilere yol açtı.

ÜNLÜLERDEN TEPKİ

Dünyaca ünlü televizyon yıldızını, ünlüler de eleştiri yağmuruna tuttu. Sosyal medyada oldukça etkili olan isimlerden Demet Akalın ve Ebru Polat, bu paylaşımın altına yorum yaptı.

Kim Kardashian, lahmacuna 'Ermeni pizzası' dedi

Kim Kardashian, lahmacuna 'Ermeni pizzası' dedi

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