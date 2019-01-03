Kim Kardashian'ın 4. çocuğu geliyor

Rapçi Kanye West ile evlenen Kim Kardashian, dördüncü bebek heyecanı yaşıyor.
ESTETİK AMELİYATLAR ENGEL OLUYOR
38 yaşındaki yıldızın doktorları, geçirdiği estetik operasyonlar nedeniyle tekrar hamile kalmasının riskli olduğunu belirtmişti. Kardashian, bu gelişmelerin ardından taşıyıcı annelik yöntemine başvurmuştu.
KALDI 3 ÇOCUK
Daha önceki açıklamalarında eşi Kanye West'in 7 çocuk istediğini dile getiren Kardashian, 'Eşimin 7 takıntısı var' demişti.
Kim Kardashian ve Kanye West çifti
Ünlü yıldızın, North ve Saint ve Chicago isimli 3 çocuğu bulunuyor.