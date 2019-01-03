Kim Kardashian'ın 4. çocuğu geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı ilk bakanlar kurulu toplantısında, geçen ay istifa eden Savunma Bakanı General James N. Mattis’i, kendisinin görevden aldığını dile getirdi.

Yıllık TÜFE yüzde 20,30 olurken ÜFE ise 33,64 oldu.

Kış aylarının sevilen meyvesi mandalina için Rize'de hasat telaşı başladı. Tatlı ve bol sulu mandalinalar, 2 liradan manav tezgahlarındaki yerini aldı.

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Sarp Sınır Kapısı’nı 2018'de 6 milyon kişi kullandı

Sarp Sınır Kapısı’ndan geçen yıl 6 milyon 912 bin 356 yolcunun, 598 bin 658 de aracın giriş çıkış yaptığı belirtildi.